Kyle Echarri, Andrea Brillantes sobrang sweet sa Boracay

Ang bongga nina Kyle Echarri at Andrea Brillantes!

Aba, pinag-uusapan sila ng mga Marites at Era (pakialamERA, intrigERA) sa online world.

May sightings daw kasi kina Kyle, Andrea sa Boracay na silang sweet nila.

Ang tanong nga ng mga faney, magdyowa na ba sina Kyle, Andrea? Obvious daw kasi na may something sa dalawa, pero mukhang inililihim lang nila, ‘noh?!

Kaloka!

Anyway, kaya nasa Boracay sina Kyle, Andrea ay dahil nag-host ng Summer event ang Brilliant Skin Essentials sa Boracay noong May 19, kung saan pinakilala ng kompanya ang kanilang bagong ambassador at bagong product line.

Pinangunahan ng CEO ng Brilliant Skin Essentials, Inc., na si Glenda dela Cruz ang nasabing event kung saan nagpasalamat at ibinahagi niya ang excitement sa mga bagong plano ng BSE.

“Welcome to Brilliant Summer and sobrang nao-overwhelm ako, wala na ako masabi. Thank you din sa team for making this possible. Sabi nga nila may mga nagko-comment, ‘Ms. Glenda, hindi na summer pero sa atin summer na summer pa rin’!” pahayag niya.

Si Glenda ay nag-imbita ng mahigit 300 na bisita — franchisees at distributors at all-expenses-paid iyon para siguradong ma-enjoy nila ang event.

Isa ang Brilliant Skin endorser at bagong renew ng kanyang kontrata sa brand na si Andrea sa mga dumalo sa festivities at nag-perform sa stage kasama si Kyle, na bagong ambassador ng Brilliant Skin.

Nang tanungin si Andrea tungkol sa favorite part niya bilang brand endorser, sinabi niya na, “Ang favorite part ko siyempre, ‘yung pinaka-important, effective po talaga ang products ng Brilliant Skin. Masasabi ko ito dahil user po ako simula 15 years old pa lang ako.”

“Ramdam ko naman din ‘yun. I feel like masasabi din ni Blythe, ‘yung paborito niyang part, para kayong pamilya talaga,” dagdag ni Kyle.

Isa sa mga highlights ng event ay ang introduction at pagpirma ng kontrata ni Kyle para maging opisyal na part ng Brilliant Skin Family. Pinahayag niya ang kaniyang pasasalamat kay Glenda at sa Brilliant team, ha!

“Maraming salamat po sa Brilliant family ko. I love you all. Sana matagal pa nga po tayo. I’m so grateful and so blessed to be part of the family,” tsika ni Kyle.

Naku, siguradong happy ang fans nina Kyle, Andrea dahil magkasama na silang nag-e-endorse ngayon ng Brilliant Skin products, ha!

Hindi nga pala maikakaila na sobrang sikat ngayon nina Kyle, Andrea dahil bawat kilos nila ay sinusundan ng fans at pinag-uusapan ng netizens sa online world, ‘noh?!

So bongga! (Jun Lalin)