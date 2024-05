Kevin Quiambao, La Salle papanain Adamson Falcons

Mga laro Miyerkoles:

(FilOil EcoOil Centre)

9:00am – SSC-R vs Benilde

11:00am – EAC vs Perpetual

1:00pm – UST vs NU

3:00pm – Lyceum vs Letran

5:00pm – Adamson vs DLSU

PUNTIRYA nina senior guard Christian Pagaran at ng University of Perpetual Help System Dalta (UPHSD) Altas ang four-game winning streak para sa National Collegiate Athletic Association (NCAA) teams, habang target ni reigning MVP Kevin Quiambao at Ng University Athletic Association of the Philippines (UAAP) champions na De La Salle Green Archers na makuha ang kanilang second win sa 2024 FilOil EcoOil 17th Preseason Cup, Miyerkoles, sa nakalatag na limang laro sa FilOil EcoOil Centre sa San Juan City.

Naitala ng Las Pinas-based ball club ang kanilang malinis na 3-0 kartada upang manguna sa hanay ng NCAA teams sa taunang collegiate tournament kasunod ng mahusay na pagmamando sa opensa ng binansagang ‘silent assassin’ nang pamunuan nito ang koponan sa 17.67 puntos kada laro kasunod ng mga panalo kontra sa Jose Rizal University (JRU) Heavy Bombers, Colegio de San de Letran Knights at last season runner-up na Mapua University Cardinals, habang masusubukan ito laban sa naghahanap ng back-to-back win na Emilio Aguinaldo College Generals sa alas-11 ng umaga pagkatapos ng pambunhgad na laro ng San Sebastian College-Recoletos Golden Stags at College of Saint Benilde Blazers sa alas-9.

Nagpatuloy ang winning run ng mga bataan ni coach Olsen Racela kontra Mapua sa pamamagitan ng 76-67 panalo kasunod ng mainit na shooting ni Mark Gojo Cruz na tumapos ng 15 points mula sa 6-of-7 shooting at 2-of-2 sa tres kasama ang tig-apat na rebounds at assists. Nakatulong ng dating juniors Rookie of the Year at mythical five member sa ikatlong panalo sina John Paul Boral sa 12 points at Shawn Orgo na may 10.

Nagawa namang bumida sa dalawang laro ni Quiambao para sa La Salle laban sa defending league champion University of the Philippines Fighting Maroons, na kinapos dulot ng tinamong concussion, ngunit tumapos ng 15 points at siyam na rebounds sa 77-89 pagkatalo, ngunit nakabawi naman kontra sa University of Santo Tomas sa 68-61 sa nagdaang laro kasunod ng 13 points, walong boards, apat na assists, tatlong steals at isang block katulong sina Henry Agunanne na may 12 points at 16 rebounds at Jordan Policarpio sa 12 points, anim na rebounds, apat na assists, at tigatlong blocks at steals.

Makakatapat ng La Salle ang wala pang panalong Adamson Soaring Falcons sa huling laro sa alas-5 ng hapon, habang susubukan ng UST (0-2) na matagpuan ang unang panalo kontra National University Bulldogs sa ala-una ng hapon, na susundan ng “Battle of Intramuros” na Lyceum of the Philippines University Pirates at Letran Knights sa alas-3. (Gerard Arce)