Karera Tips Ni JP Gonzales

Mayo 22, 2024 – Miyerkoles

Metro Manila Turf Club – Tanauan City, Batangas

R01 – 1 Happy Julianne, 2 Daginding, 3 Imperial Queen, 4 Honey Ryder

R02 -8 Antonio Delamugis, 2 Kentucky Rain, 5 Prince Uno, 4 Monument

R03 – 1 Blue Mist, 7 Mucho Caliente, 8 Kingwash Koh, 6 Stark

R04 – 1 Charm Campaign, 3 Dreams Of The World, 2 Nards Bentetres, 7 Real Fair

R05 – 4 Kathy N Alice, 2 Feel The Burn, 1 Darna, 7 Solomo Eni

R06 – 4 Piece Of Cake, 8 Boni Avenue, 6 Thriller, 5 Captain Det Det

R07 – 6 Snow White, 2 Primero Soldado, 1 Instant Message, 4 Dollarama

Solo Pick: Snow White

Longshot Pick: Charm Campaign