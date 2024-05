Kalahating milyon premyo sa pasabong ni Cayanong

INAASAHANG dadagsain ng mga breeder at sabungero ang magaganap na 4-Cock Derby na bibitawan sa ruweda ng New Antipolo Coliseum sa Antipolo City sa Biyernes (Mayo 24).

Nakalaan ang P500,000 na garantisadong papremyo sa naturang pa-derby ni Ka Rex Cayanong kung saan ay hahamigin ng magkakampeon ang tumataginting na P300,000.

Ang nasabing palaban ni Cayanong ng ‘Sabong On Air’ ay promoted nina Boss Manny Ko at Boss Maynard habang katuwang sina Bong at Relan.

Si Manny Ko ang may-ari ng sabungan at kilalang promoter kaya naman paniguradong marami ang sasali sa palaban ni Cayanong.

May tatanggaping P80,000 sa mga three pointer kung saan tig-P10,0000 naman ang first hanggang seventh fastest kill, magbubulsa din ang handler at gaffer ng P30,000 at P20,000 ayon sa pagkakasunod.

No Pot Money pero may minimum bet na P11,000 sa derby na ang timbang ng manok na isasali ay 1.9 hanggang 2.450 kilos, ang submission of entries ay sa Huwebes.

Marami na ang nagsaad ng pagsali, kabilang ang mga breeder na taga-Rizal at kalapit bayan ng sabungan.

“Masaya ito kasi maraming susuporta, sa katunayan nasa 30 plus entries na at madadagdagan ito kaya sure na quality fights ang mapapanood ng mga mamamago,” saad ni sabong sensation Cayanong.

Para sa mga magpapasa ng entries ay makipag-ugnayan lang kay Ronald Tapar (0906-4307066) at para sa reservation ng cock house ay si Kuya Ricky ang kontakin (0947-9873176). (Elech Dawa)