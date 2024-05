Jayson Tatum, Jaylen Brown mga alas ng Celtics vs Pacers

BUONG season na top seed ang Boston Celtics, liyamado muli kontra Indiana Pacers sa Eastern Conference finals na magsisimula ngayon sa TD Garden.

Parehong isinara ng Celtics sa 4-1 ang first at second rounds – kontra Miami Heat at Cleveland Cavaliers, ayon sa pagkakasunod.

Pinalamig ng C’s ang Jimmy Butler-less Heat, isinunod na pinulbos ang Cavs na nawalan ng Donovan Mitchell sa last two games.

Tadtad din ng injuries ang New York Knicks pero nasagad nila sa Game 7 ang semis series kontra Indiana.

Sa anim na laro kinalos ng No. 6 Pacers ang Milwaukee Bucks na walang Giannis Antetokounmpo sa first round.

Taya sa conference finals ang tiket na kakatawan sa East sa NBA Finals.

Naka-focus dito sina Jayson Tatum, Jaylen Brown, Jrue Holiday at Boston.

“That’s your team. That’s each possession in front of you,” ani Tatum. “That’s whatever your job is.”

Simula pa lang ng season, sa all-player preseason camp sa Nashville ay naging misyon na nina Tyrese Haliburton, Aaron Nesmith, Myles Turner ang pumalaot ng mas malalim sa playoffs – kahit hanggang Finals. May Pascal Siakam na rin sila.

“That’s what we communicated from the jump. That we expected to be here,” giit ni Haliburton. “This ain’t a surprise to us. It’s not a fluke.” (Vladi Eduarte)