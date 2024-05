MAGANDANG araw mga ka-Talakers, ka-Bolahan ka-Depensa at ka-Abante. Hindi pa rin nawawala ang init sa panahon ng summer habang paulan-ulan naman sa ibang parte ng Pilipinas.

Nakakaawa din tignan sa probinsiya ang mga pananim na mga palay, mais at mga gulay. Lanta sa init ng araw at lalo na kulang sa patubig ang mga pananim.

Nasilayan ko lahat iyan nang nagpunta ako sa Barangay Maquiapo, Guagua, Pampanga nitong Mayo 19 na araw ng Linggo para ipagdiwang ang kanilang fiesta. Super thanks sa pag-imbita sa amin ng napaka-generous na host na US-based na si Miss Len Santos.

Nagkaroon muna ng motorcade sa lugar ng Barangay Maquiapo tapos dumiretso na kami sa bahay ni Miss Len Santos, siya ay psychologist by profession at marami din siyang negosyo sa US tulad ng hospice at home health.

Bumida sa parada ang mga Ginebra boys tulad nina Bal David, Noli Locsin, Rodney Santos, EJ Feihl at Marlou Aquino. Kasama din sina Willie Miller, Gherome Ejercito at ang inyong lingkod Jerry Codinera po.

Pagdating sa hapunan, grabe ang line-up sa pagkain, pang-food vlog ‘ika nga, nandoon ang pamatay na sisig, pork hamonado, embutido at iba pa.

Bumaha din ng mga inumin na tulad ng beer, Patron Tequila, Cognac at red wine. May mga inimbitahan din na mga banda from Royce Hotel-Subic, grabe talaga sa preparasyon si Misss Len.

Walang humpay na tugtugan, sayawan at kantahan ang ipinamalas sa atin ni Miss Len.

Kaya salamat ulit kay Miss Len at sa tropang Maquiapo sa Guagua, Pampanga.

Mabuhay kayo!