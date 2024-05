Magtatatag ng karagdagang mga Shari’a court sa iba’t ibang rehiyon ng bansa sa labas ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao (BARMM) ang nilalaman at layon ng panukalang batas ng bagong Senate Majority Floorleader na si Francis “Tol” Tolentino.

Ang Shariah courts ay mga hukuman na nakabase sa batas ng Shariah o batas Islam. Ito ay karaniwang makikita sa BARMM na may mga Muslim na populasyon at nag-aalok ng mga desisyon sa mga usapin tulad ng pamilya, pananalapi, at moralidad batay sa prinsipyo ng Islam.

Itinuturing na landmark ang panukalang batas para hindi lamang sa mga “special court” ang paglilitis sa mga kasong kailangang ipatupad ang Batas Islam.

Kung lulusot sa bicameral conference committee, maituturing na tagumpay ito para sa mga ordinaryong Pilipinong Muslim.

Inaprubahan noong Abril ng Senado, at ilang hakbang na lang mula sa pagiging isang batas, ang Senate Bill 2594 ni Tolentino. Naglalayon na magtatag ng tatlong karagdagang Shari’a Judicial Districts pati na rin ang 12 Shari’a Circuit Courts sa mga pangunahing rehiyon ng bansa.

“Ang mga Muslim na Pilipino ay isang hakbang na ngayon palapit sa pagkakaroon ng access sa katarungan batay sa batas ng Shari’a. Nagtataguyod ito ng patas at pantay na pagtrato sa mga Muslim sa ilalim ng batas,” sabi ni Tolentino.