Charly Suarez atat sa world title fight

ABANGERS lang sa world title fight ang undefeated Olympian boxer na si Charly “The King’s Warrior” Suarez kasunod ng pagkakasilat ng mga dating kampeon na sina Emmanuel “Vaquero” Navarrete ng Mexico at Joe Cordina ng United Kingdom sa super featherweight division.

Sinusubaybayan nang husto ng 2016 Rio Olympian at dating three-time Southeast Asian Games champion ang kanyang mga pinupuntiryang makakalaban kung saan siya ay nasa mataas na rankings. Number 9 ang dating 2014 Incheon Asian Games silver medalist sa World Boxing Organization (WBO) na ngayo’y pag-aari ni Ukrainian Denys Berinchyk, habang tangan ng dapat makakatapat nitong si Anthony “The Apache” Cacace ang International Boxing Federation title belt kasunod ng eighth-round TKO nitong Sabado ng gabi sa Kingdom Arena sa Riyadh, Saudi Arabia.

“Dapat kami ang maglalaban ni Cacace kasi number one contender ako sa IBO (International Boxing Organization) last year, kaso ayaw lumaban. Halatang ilang lumaban si Cordina kay Cacace kasi nasasaktan siya at sa dami ng suntok na binibitawan,” pahayag ni Suarez sa mensahe sa Abante Sports kahapon.

Imbes na si Cacace ang makatapat nito ay hinarap nito si Yohan Vasquez ng Dominican Republic sa Hard Rock Hotel and Casino sa Tulsa noong Agosto 26 na nagtapos sa 10-round unanimous decision na panalo, habang nakipag-agawan naman ito ng winning streak laban kay dating unbeaten Paul “Showtime” Fleming ng Australia noong Marso 15, 2023 para kunin ang tatlong regional titles na IBF Inter-Continental, IBO Inter-Continenal at WBC Asian 130-pound belts, para magtapos sa 12-round technical knockout sa Kevin Betts Stadium sa Mount Druitt, Sydney.

“In God’s perfect time lalaban rin tayo sa world title,” diin ni Suarez, na hinahawakan ng Top Rank Promotions ni Bob Arum, gayundin ng LCS group ni Narvacan Mayor Luis Chavit Singson.

Nagtamo naman ng hand injury si Suarez sa nagdaang banatan kay Vasquez mula sa maling anggulo ng pagkasuntok sa ulo sa unang round pa lamang at kinailangang dumiskarte gamit ang kanyang jabs at footwork.

Kagagaling lang ng 35-anyos na tubong San Isidro, Davao del Norte kontra kay American Luis Coria sa eighth-round unanimous decision ng junior lightweight bout nitong Abril 13 sa American Bank Center, Corpus Cristi, Texas sa Amerika para sa kanyang pang-17 panalo kasama ang siyam na knockouts. Nakatakda sanang makaharap ni Suarez si dating WBO Latino 130-pound titlist Henry “Moncho” Lebron ng Puerto Rico, ngunit umatras ito dalawang linggo bago ang laban para sa Top Rank promoted card. (Gerard Arce)