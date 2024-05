Cessna plane bumulusok sa La Union

ISANG 4-seater na Cessna plane ang nahulog sa katubigan ng Brgy. Canaoay, San Fernando City, La Union, Martes ng umaga.

Sa report, dalawang pasahero ng Cessna 172 aircraft may body number na RP-C6923 ang nasugatan sa nasabing pagbulusok. Kinabibilangan ito ng isang instructor at estudyante na kapwa mabilis na isinugod sa ospital.

Nagmula sa San Fernando Airport ang Cessna plane bago nangyari ang aksidente.

Ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines (Caap), agad na tinawagan ng aircraft ang San Fernando Tower sa San Fernando Airport at nagdeklara ng emergency, ilang saglit lang matapos itong lumipad.

Ilang sandal lang ay bumagsak na ang eroplano sa tubig.

Masusi pa ngayong inaalam ng mga imbestigador ang dahilan ng pagbagsak. (Natalia Antonio/CS)