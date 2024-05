‘Bona’ movie ni Nora Aunor, pinagkaguluhan sa Cannes

Magandang pa-birthday ang natanggap ng National Artist for Film and Broadcast Arts na si Nora Aunor nang muling binuhay ang isa sa mga iconic films niya at muling pinalabas sa 77th Cannes Film Festival.

Last Sunday, dalawang araw bago mag-celebrate ng 71st birthday ang nag-iisang Superstar at Pambansang Alagad ng Sining ay nagbunyi ang industriya ng pelikulang Pilipino sa makasaysayang pagbabalik ng pelikulang ‘Bona’ sa Cannes at pati mga ibang lahi ay nakiisa sa mga Pinoy sa pagbubunying ito!

Ayon nga sa Chairman at CEO ng Film Development Council of the Philippines na si Direk Jose Javier Reyes na dumalo sa inaabangang screening.

“Finished screening the restored version of BONA at the Cannes International Film Festival proving once and for all that NORA AUNOR and LINO BROCKA are indeed the PHILIPPINE NATIONAL ARTISTS for Cinema.

“Forty years after its showing, the genius of Brocka as a Filipino filmmaker and Aunor as a masterpiece of an actress remain unquestioned and celebrated.

“Mabuhay ang mga Pambansang Alagad ng Sining!”

Sold out ang screening ng movie na Ate Guy sa Cannes! Naglabasan ang mga Noranian sa France at iba pang bansa sa Europa para suportahan ang idolo, kahit na alam nilang hindi dadalo si Nora sa nasabing event.

Bongga rin sana kung nasaksihan ni Ate Guy ang success ng muling pagpapalabas sa sinehan ng isa sa mga pelikulang siya ang nag-produce.

Una itong pinalabas sa sinehan bilang isa sa mga official entries ng Metro Manila Film Festival noong December 25, 1980.

Umani ng papuri ang ‘Bona’ sa mga manonood hindi lang sa kapwa natin mga Pinoy kundi maging sa international critics.

“Lino Brocka and Nora Aunor’s Bona is a gem in the Cannes Classics section of #Cannes2024,” komento ng French film historian na si Gerard Crespo.

Samantala, taus-pusong nagpasalamat ang Pambansang Alagad ng Sining sa success ng kanyang pelikula sa Cannes. Pinost niya ito sa kanyang Facebook account sa bisperas ng kanyang kaarawan.

“Isang napakagandang regalo na po ang ating natanggap at lubos po akong nagpapasalamat sa lahat ng sumusuporta at natutuwa sa pangyayaring ito.

“Tinutukoy ko po ang restoration ng ating pelikula BONA , at ang muling pagpalabas nito bilang bahagi ng CANNES CLASSICS ngayong ika 77 edisyon ng Festival de Cannes sa France.

“Nakakatuwa po na makalipas ng apatnaput tatlong taon, muling nagkakaroon ng panibagong buhay at lakas ang pelikulang ito na ating pinagbidahan at prinodus noong kasagsagan ng ating matagumpay na karera.

“Tinatanaw ko ang malaking utang na loob sa mga kapwa artista ko sa nasabing pelikula, sa mga staff and crew, sa buong creative at business teams at kay Direk Lino Brocka, na maituturing na isang dakilang henyo ng pinilakang tabing hindi lamang ng ating bansa, kundi ng buong mundo.

“Syempre nagpapasalamat ako sa mga nanguna ng restoration ng pelikulang ito at sa mga cineaste sa Europa at Amerika na sumusuporta sa Bona.”

Nagpasalamat din si ate Guy sa kanyang loyal fans at sa mga taong nagpaabot ng tulong sa kanya para makadalo sa special screening ng restored and digitally enhanced iconic film niya.

Gustong gusto niya raw dumalo sa 77th Cannes Film Festival pero hindi raw siya pinayagan ng doctor niya. Hindi raw niya kakayanin ang mahabang biyahe.

Thankful din si ate Guy sa mga press people na patuloy na sumusuporta sa kanya.

Nangako naman si Nora na pipilitin niyang maipalabas ang restored version ng ‘Bona’ sa mga sinehan sa bansa para mapanood ng ating mga kababayan lalo na ‘yung mga kabataan na hindi pa ito napapanood.

Bet din ng Superstar na maipalabas ang nasabing movie sa Japan, Singapore at Hong Kong dahil hawak niya ang rights ng pelikula sa mga nabanggit na Asian countries.

Samantala, maging si Lotlot de Leon ay hindi naiwasang i-flex ang natanggap na karangalan ng ina.

Ni-repost niya sa kanyang Instagram ang isang article mula sa Cannes Festival kasabay ng pagbati ng Happy Birthday sa kanyang Mommy Guy.

Congrats and Happy Birthday Ms. Nora Aunor.