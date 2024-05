Ibinunyag ni Sen. Risa Hontiveros ang kaugnayan ni Bamban, Tarlac Mayor Alice Guo sa dalawang kriminal.

Ang mga kriminal na ito umano ay kapwa incorporator ni Mayor Guo sa Baofu Land Deve­lopment, Inc.

Base aniya sa 2019 record ng Baofu sa Securities and Exchange Commission (SEC) ang mga incorporator ng kompanya ay sina Filipino national Rachel Joan Malonzo Carreon, Cypriot national Zhiyang Huang, Chinese national Zhang Ruijin at Dominican national Baoying Lin.

Si Ruijin ay nahatulan noong nagdaang buwan dahil sa pagkakasangkot sa pinakamalaking money laundering case sa Singapore. Ayon sa ulat ng Channel News Asia, si Ruijin ay may $41 milyong assets overseas, kabilang ang shareholding nito sa isang Philippine real estate development company, habang si Bao­ying Lin ay may kinakaharap din umanong kaso.

“Ayon mismo kay Mayor, tinulungan daw siya ng mga kaibigan niya para makatakbo sa eleksiyon noong 2022. Itong mga kriminal at puganteng kaibigan ba ang sinasabi niya?” ani Hontiveros.

“Ang daming red flag ni Mayor Alice Guo. Wala na ngang maayos na record sa Pilipinas, may mga koneksiyon pa sa mga kriminal. Is this why she is able to afford her lavish lifestyle? Galing ba sa mga kriminal at pugante ang pambili niya ng chopper at mga luxury car?” pag-usisa ng senadora.

Dahil sa koneksiyon umano nito sa mga kriminal, sinuportahan ni Hontiveros ang naging hakbang ng Department of the Interior and Local Government (DILG) na tanggalan ng police power si Guo.

Nauna nang sinabi ni Guo na nag-divest na siya sa Baofu pero nanindigan si Hontiveros na “the fact remains: she has ties with these criminals.”

Kaya ba siya tumakbong Mayor para maprotektahan niya ang mga kaibigan niya? I am looking forward to our hearing on Wednesday. Sana naman may maalala na si Mayor,” pagtatapos niya.

Wala pang pahayag si Guo sa alegasyon ni Sen. Hontiveros. (Dindo Matining/Reymund Tinaza)