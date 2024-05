Suportado ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ang bagong liderato ng Senado sa pamumuno ni Senate President Francis “Chiz” Escudero.

Sa inilabas na pahayag ng Malacañang, sinabi ng Pangulo na ang record ni Escudero sa paggawa ng batas at serbisyo publiko ang magpapatunay na isa siyang magaling na lider.

Umaasa ang Presidente na mananatiling prayoridad ng bagong Senate President ang mga panukalang batas para sa mga pagbabago at pagsulong ng bansa sa ilalim ng Bagong Pilipinas.

“I extend my support to the new Senate president, Chiz Escudero. His legislative record and commitment to public service have distinguished him as a dedicated leader,” anang Pangulo.

Pinasalamatan ni Pangulong Marcos Jr. si da­ting Senate President Juan Miguel Zubiri sa kanyang hindi matawarang trabaho bilang dating lider ng Senado. (Aileen Taliping)