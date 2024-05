Ava Fajardo, Gilas U18 susungkitin gold medal

AGAD masusubok ang Gilas Pilipinas U18 women’s team sa matira-matibay na labanan sa pagharap nito sa host Thailand sa must-win na una nitong laban sa SEABA U18 women’s tournament na magsisimula sa Huwebes sa lalawigan ng Ratchaburi.

Ang 6pm na laro (Manila time) laban sa Thais ay magsisilbing outright gold medal play dahil ang dalawa pa na kalahok na koponan na Malaysia at Indonesia ay qualified na sa FIBA U18 Women’s Asia Cup Division A.

Sokpa agad ang mananalo sa pagitan ng Pilipinas at host country sa FIBA U18Women’s Asia Cup Division B sa susunod na buwan na gaganapin sa Shenzhen, China, aalis ang koponan patungong Thailand, Miyerkoles.

“Playing against the host country and against Thailand pa, talagang gulatan iyan. Ang usapan namin lahat hindi namin sila padidikitin. As much as possible, we’ll dictate the tempo of the game from the first quarter until the fourth quarter,” sabi ni head coach Julie Amos sa all-important game ng Gilas kontra sa mga Thais sa simulang torneo.

“I’ve seen some of the names (Thai players), and iyung iba sa kanila played previously sa (women’s) U16. Iyon lang ang alam namin tungkol sa kanila. Napakalihim din nila,” dagdag pa ni Gilas Pilipinas women’s team coach Pat Aquino.

Sinamahan ni Samahang Basketbol ng Pilipinas (SBP) Executive Director Erika Dy sina Aquino at Amos sa lingguhang Philippine Sportswriters Association (PSA) Forum, Martes, sa conference hall ng Rizal Memorial Sports Complex kasama ang buong koponan sa pangunguna ni kapitana Ava Fajardo.

Binubuo ang koponan nina Fajardo, Gabby Ramos, Naomi Panganiban, Alyssa Rodriguez, Jolzyne Impresso, Margaret Villanueva, Aubrey Lapasaran, Sophia Canindo, Ashley Abong, Tiffany Reyes, Venice Quinte at Margarette Duenas.

“Bilang isang koponan, maglalaro kami sa abot ng aming makakaya, maglalaro sa aming mga puso, at sana, makamit namin ang ginto,” sabi ni Fajardo, nakababatang kapatid ng miyembro ng pambansang koponan na si Ella Fajardo, sa session na iniharap ng San Miguel Corporation, Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee, MILO, Smart/PLDT at ng nangungunang sports entertainment gateway sa bansa na ArenaPlus.

Ang koponan ay nagsasanay dalawang beses sa isang araw habang papalapit ang torneo, naglaro ng tune-up matches laban sa Gilas women’s national team, Adamson, Far Eastern University, National University at ang boys team ng UP Integrated School.

Pagkatapos ng Thailand, makakalaban ng Pinay cagebelles ang Malaysia sa ika-25 at Indonesia sa ika-26 ng Mayo.

“Sana maglaro sila ng maayos sa Thailand. Nandito ang federation para suportahan sila sa kung ano ang kailangan nila, at gustung-gusto naming bumalik sila na may dalang gintong medalya. But more importantly, I’m excited for them kasi I know they will come back as better Filipino citizens,” sabi ni Dy sa koponan habang tinukoy ni Amos ang bawat isa na “very coachable, has a high basketball IQ, and is very committed.”

“In terms of support, we would like to thank our usual supporters Smart, the MVP Foundation, and for this particular tournament, iyung office po ni Sen. Pia Cayetano was a big help to the girls,” sabi ni Dy. (Lito Oredo)