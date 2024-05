Albie Casiño swak na pang-third wheel sa KathDen

Pinag-uusapan sa X ang mga wish list ng fans para sa inaabangang KathDen movie na ‘Hello, Love, Again’.

Kanya-kanyang suggestion ang mga faney. Muli ngang nabuhay ang mga fan nina Albie Casiño at Kathryn Bernardo.

Gusto nila na si Albie ang isama sa Kath, Alden Richards movie, ha!

“Sa totoo lang, kung bibigyan niyo ng third wheel o katuwang ni Joy sa Canada, sana si Albie Casiño ang piliin ng production.”

“We deserve a KathBie reunion after 13 years. Kahit no romantic plot basta makita lang sila on screen.”

“Ay bet ko ito, specially with his looks ngayun, bagay syang 3rd wheel.”

Pero marami ring fans na mas bet na sa teleserye na lang muling magsama sina Albie at Kath.

“Mas maganda kung KathBie teleserye reunion para sa primetime bida comeback ni Kathryn.”

“After Mara Clara, sana magsama ulit sa serye sina Albie at Kath.”

Si Albie ang unang ka-love team ni Kath sa ‘Mara Clara’ na umere sa Primetime Bida block ng ABS-CBN from October 2010 to June 2011.

Naudlot ang muling pagsasama sana nila sa seryeng ‘Growing Up’. Nasangkot kasi sa isang malaking issue noon si Albie kaya pinalitan siya ni Daniel Padilla.

Bongga nga kung si Albie ang magiging third party sa pelikulang ‘Hello, Love, Again’ at kung hindi man siya makasama sa part 2 ng ‘Hello, Love, Goodbye’ ay sana kahit sa serye man lang ay mag-reunion ang mga lead star ng ‘Mara Clara’.

‘Yun na! (Ogie Rodriguez)