PINAYAGAN ng pamunuan ng Premier Volleyball League (PVL) ang panibagong palitan ng mga manlalaro at maging ng coach sa pagitan ng sister-club na Akari Chargers at NXLed Chameleons kahit labag umano sa kalooban ni league president Ricky Palou kasunod umano ng pinagdaanang botohan.

Ayon sa report ay nakatakdang lumipat sa NXLed sina Dindin Santiago-Manabat, Trisha Genesis, Bang Pineda at Roselle Baliton kapalit nina Ivy Lacsina, Dani Ravena, Kamille Cal at Camille Victoria patungo naman ng Akari, habang magpapalit rin ng puwesto sa coaching staff sina Taka Minowa ng NXLed patungong Akari at si coach Raffy Mosuela ng Chargers papuntang Chameleons.

Nauna nang naglabas ng pagtutol si Palou sa ilang mga report na hindi na nito maaaring payagan ang panibagong swap sa magkapatid na koponan tulad ng ginawang paglipat nina Bea De Leon at Denden Lazaro-Revilla mula Choco Mucho Flying Titans patungong Creamline Cool Smashers.

Sinabi ni Palou na kahit man labag siya sa naturang hakbang ay wala itong nagawa sa napagkasunduan ng five-man management voting para ituloy ang naturang trade. Kaya igigiit nito sa mga susunod na hakbang ng liga na magkaroon ng mahigpit na alituntunin upang hindi na maulit ang ganitong trade na nagkakaroon ng hindi patas na pananaw sa ibang koponan at sa liga.

Ilan sa mga pangunahing itutulak ni Palou sa darating na PVL Rookie Draft ay pagkakaroon ng balanseng kumpetisyon upang mapanatiling malinis ang integridad ng liga, na siyang nararapat na hakbang para matanggal sa kaisipan ang pagsasamantala para sa anumang koponan.

Nakasaad sa plano ng PVL na manatiling nasa koponan ang napili nitong manlalaro sa Rookie Draft nang dalawang taon bago nito mapagdesisyunang bitawan o i-trade sa iba. Ngunit patuloy na igigiit ang pagkakaroon ng trade sa magkapatid na koponan tulad ng Rebisco teams (Choco Mucho at Creamline), Akari Company (Akari at NXLed), MVP company (PLDT High Speed Hitters at Cignal HD Spikers) at Frank Lao teams na (Strong Group Athletics at Farm Fresh Foxies).

Idiniin rin umano ni Palou na iiwasan nilang magkaroon ng farm teams sa liga tulad ng nangyayari sa ibang pro-leagues na nagiging puntahan ng kontrobersiya at pagdududa. (Gerard Arce)