4 katao nalapnos, 20 stall naabo sa sunog

APAT katao ang sugatan habang hindi bababa sa 20 commercial stall ang mabilis na tinupok ng apoy matapos sumiklab ang sunog kahapon ng madaling-araw sa Regalado Novaliches, Quezon City.

Nabatid na nagsimula ang sunog ganap na ala-1:57 ng madaling araw.

Kwento ng ilan sa mga tenant ng Neo Food park, nagsimulang kumalat ang apoy nang may marinig silang malakas na pagsabog mula sa isang LPG at mabilis na kumalat ang apoy sa mga kalapit na kainan, sari-sari store at tindahan ng litsong manok.

Dahil dito ay nagtamo ng lapnos at sunog sa ibat ibang parte ng katawan ang apat na tinderang babae at lalaking helper ng nasabing Food stall na nakilalang sina Edwin 21; Kyle, 27; John 28, at Celcia, 51, na kaagad namang isinugod sa Commonwealth Mecial Center na nasa tapat lamang ng insidente.

Mangiyak-ngiyak naman ang ilan sa mga nangungupahang may mga puwesto at negosyo na naapektuhan sa sunog dahil hindi nila alam kung papaano makakabawi.

Bandang alas-2:30 ng madaling araw nang ideklarang fireout ang sunog na umabot sa ikalawang alarma.

Wala pang pormal na halagang idinedeklara ang Bureau of Fire Protection kung magkano ang kabuuang pinsala.

(Darcie De Galica)