UMABOT na sa 1,605 bilang na pasaway na motorista o hindi awtorisadong sasakyan ang nahuling dumaan sa busway sa kabila na ito’y mahigpit na ipinagbabawal.

Sa pinaigting na operasyon na ipinatutupad ng Special Operations Unit (SOU) ng Department of Transportation – Special Action and Intelligence Committee for Transportation (DOTr-SAICT), ay nasampolan ang nasabing bilang ng mga sasakyan kung saan nagsimula ang operasyon mula nitong January 1, 2024 hanggang May 20, 2024.

Kabilang sa nahuling mga nagpasaway ang 674 na motorsiklo, 500 pribadong sasakyan at pampublikong sasakyan, 21 government units, ambulansya at 410 hindi awtorisadong bus o truck.

Nauna rito, kamakalawa ay nasa kabuuang bilang na 35 sasakyan na dumaan sa Edsa busway ang nabulaga. (Cherk Balagtas)