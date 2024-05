Inihayag ng isang legal medicine professor na walang batas na nagbabawal sa mga doktor na magmay-ari o mamuhunan sa mga pribadong kompanya gaya ng mga pharmaceutical at medical device company, ospital at diagnostic center.

“As long as doctors comply with all legal requirements including disclosure of potential conflicts of interest — if specifically mandated — I hold the view that medical doctors are not prohibited from engaging in business,” pahayag ni doctor-lawyer Atty. Antonio Rebosa.

Ani Rebosa, na una at kaisa-isang Filipino board-certified Diplomate of the American Board of Legal Medicine, inilabas niya ang pahayag upang makatulong na mabigyang-linaw ang mga legal at etikal na isyu sa pamumuhunan ng mga healthcare professional sa healthcare industry kaugnay ng isinasagawang Senate inquiry sa mga marketing practice ng Bell-Kenz Pharmaceutical, Inc.

Sinabi niyang madalas siyang matanong sa mga lecture, forum at ng healthcare professional tungkol sa aspetong legal at etikal ng mga doktor na nakikibahagi sa pagnenegosyo at tumatanggap ng mga perks at insentibo mula sa mga kompanya ng gamot, na nakikinabang naman mula sa kanilang inirereseta.

“Medical professionals, like any other individual, have the right to invest in any sector, including healthcare. Such investments do not inherently violate any legal or ethical standards,” giit ni Rebosa.

Paliwanag pa niya, hindi nakokompromiso ng pagmamay-ari ng isang Negosyo ang ethical medical practice.

Aniya, ang pangunahing interes, na kapakanan ng pasyente, ay dapat palaging gabay na prinsipyo ng mga healthcare professional.

Ang pangalawang interes umano tulad ng pinansiyal na pakinabang ay normal at etikal, sa kondisyon na hindi nila ihuhuli ang pangunahing concern na pag-aalaga ng pasyente.

“The key is managing potential conflicts of interest effectively,” wika niya.

“This can be achieved through transparency, proper disclosure, adherence to strict guidelines, continuous education, and robust monitoring by medical associations,” saad pa niya.

Sabi pa ni Rebosa, pinahihintulutan ng batas ang pamumuhunan ng mga doktor sa mga pharma firm at healthcare facility base sa malawak na pagsusuri niya sa mga kaugnay na batas kabilang ang Revised Corporation Code, Securities Regulation Code, Medical Act of 1959, Food and Drug Administration Act, Generics Act, Universal Health Care Law, at Consumer Act of the Philippines.

Pinayuhan naman niya ang healthcare community na maging transparent at detalyado upang maiwasan ang anumang hindi pagkakaunawaan o maling interpretasyon ng ethical standards.

Nabuksan kasi sa Senate inquiry ang pangangailangan ng mas detalyadong Continuing Medical Education sa ethical practices at conflict of interest management.

Hinimok niya ang mga medical association na palakasin ang mga patakaran at educational initiative upang matiyak na ang mga healthcare professional ay manatiling maalam at sumusunod sa mga ethical standard.