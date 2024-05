Umalma mga faney: Zsa Zsa, Karylle ‘di raw nagningning sa Santacruzan

Dismayado at hindi bet ng mga manonood ang tila hindi raw pagbibigay ng ningning ng mga organizer ng ‘Santa Cruz De Mayo 2024’ sa Intramuros kina Zsa Zsa Padilla at Karylle nitong Linggo ng gabi.

Inabangan kasi ng fans si Zsa Zsa bilang Reyna Emperatriz at si Karylle as Reyna Elena.

Alas singko pa lang ng hapon ay dumating na sa Fort Santiago ang mag-ina na bihis na with matching korona pa.

Maliwanag pa nang bumungad sa mga nag-aabang na fans ang mag-ina kaya napansin kaagad ng mga tao ang mga suot nilang gowns.

Halos sabay-sabay nagtaasan ang kilay ng mga sagala fanatics. Hindi nila bet ang suot ng mag-ina, buti na lang daw at bongga ang mga crowns na suot nila.

Halos sabay-sabay silang nagtanong kung bakit iyon ang gowns na ipinasuot sa mag-ina?! Hindi raw pang ‘Emperatriz’ at pang ‘Reyna Elena’, ha!

Kahit na nakita na ng spectators sina Zsa Zsa at Karylle ay nagtiyaga pa rin silang manood ng inaabangang ‘Santa Cruz de Mayo 2024’.

Pero mas lalo nadismaya ang mga tao nang makitang parang hindi raw nag-effort ang organizers na bigyan ng maganda at maliwanag na arko ang dalawang celebrity guests nila.

Madilim at halos hindi na maaninag ang mga mukha ng mag-inang singer-actress nang nagsimula na ang prusisyon. Kulang ang pailaw. Maging ang arko kung saan mababasa ang mga pangalan nila bilang ‘Emperatriz’ at ‘Reyna Elena’ ay inulan din ng pintas.

Ka-cheap-an daw at halatang hindi pinag-isipan ang disenyo. Nagtipid daw ang mga hermano at hermana dahil puro plastic at fake na flowers ang ginamit sa mga arko ng mag-ina.

‘Yung kaibigan ko nga na mahilig sa mga sagala at ganitong klaseng event ay panay hanash na sana raw binigyan ng tamang respeto ang mga mag-ina at pinagningning sa gabing iyon. Feeling niya hindi raw deserve nina Zsa Zsa at Karylle ang ganun.

Bukas naman ang aming pahina para sa reaksyon ng mga organizers hinggil dito.

‘Yun na! (Ogie Rodriguez)