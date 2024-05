Tom Rodriguez balak rumaket na graphic artist

Happy kaming nakatsikahan ang nagbabalik na Kapuso star na si Tom Rodriguez sa intimate birthday pa-merienda (na umabot ng dinner) ng aming well-loved editor na si Jun Lalin sa SuperSam restaurant kamakailan.

Under strict protein diet pala siya ngayon dahil payat na payat daw siya when he arrived back in January.

These days, kita na ulit ang mga muscles niya kahit hindi n’ya binibigla ang pagwo-workout.

That night at Jun’s party, salmon ang in-order niya dahil ma-protein daw ‘yon.

On a daily basis, kaya daw niyang umubos ng one dozen boiled eggs for breakfast at meat for lunch and dinner. Nakalimutan namin ang sinabi niyang restaurant na pinupuntahan niya lagi kasi may unli-meat promo raw. Hahaha!

So far, nakatapos na pala siya ng isang movie, ang ‘Huwag Mo Akong Iwan’ under Direk Joel Lamangan and he felt na na-reboot na ang pagiging artista niya after two years of hiatus. Kabang-kaba raw kasi siya nung umpisa na baka hindi na niya keri. Bukod do’n, tumanggap din siya ng stage play, ang ‘Ibarra: Isang Dulaang Pangkonsierto’, where he is playing the role previously done by Piolo Pascual.

Ang kaibahan lang, bukod sa ipapalabas ito sa dating bahay nitong GSIS Theater, ito-tour din daw ito sa mga eskwelahan sa Pilipinas.

Sa GMA-7 naman, isa pa lang daw ang nai-pitch sa kanya, ang ‘Batang Riles’ na isang drama-action series. Pero hindi pa raw final ‘yon kaya baka may iba pang ilatag sa kanya soon.

While in the States, nagtrabaho pala siya as coder and graphic designer. Unknown to many, mahusay na digital artist at animator si Tom at medyo techie siya noon pa man kaya kung gugustuhin niya, puwede siyang makagawa ng mga apps.

Kaya naman bukod sa pag-arte, open din si Tom na rumaket as digital artist ng mga movie and TV show posters o kaya naman ay storyboard ng mga advertising projects. In fact, may isa na siyang nagawa, ang poster ng original Filipino play na ‘Patintero’ sa Ayala Avenue na itatangahal na this June.

Ang ganda ng trabaho niya, in fairness.

Sa usapang puso naman, medyo tikom ang bibig ni Tom. Ni ayaw niyang sabihin sa amin kung pure Pinay ba o Fil-Am ang bagong nagpapatibok ng kanyang puso. But one thing is sure, kahit na mapait ang sinapit ng marriage nila ni Carla Abellana, gusto pa rin daw niyang maikasal muli balang araw when the right person comes.

But at this point, he’s just happy he’s back in the grind and we’re just as happy for him ’cause he’s been nice to us ever since we met him sa set ng ‘My Husband’s Loverback’ in 2013. (Anna Pingol)