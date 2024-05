Tips para iwas hulog, dulas sa mga senior

Mas malaki ang panganib na madulas o mahulog ang mga senior citizen o matatanda.

Sanhi nito, nagsagawa ng pag-aaral ang mga eksperto upang maiwasan ito partikular na ang mga ‘older adults’ dahil habang tumatanda ang isang tao ay lalong tumataas ang panganib na mahulog o madulas.

Ayon kay Columbia University physician Dr. Peter DeMarco, ang balanse at vision ang nagiging problema habang ang medikal na kondisyon tulad ng low blood pressure at ang edad ay nakakadagdag sa panganib na madulas o mahulog ang mga older adults.

Ang paminsan-minsan na pagkakadulas ay hindi pa big deal pero ang pagkahulog ay may malaking implikasyon sa mga matatanda dahil ang kanilang mga buto ay marupok na at madaling mabasag o mabiyak.

Nabatid sa Centers for Disease Control and Prevention, ang pagkalaglag ang nangungunang dahilan ng injury at injury related death partikular na yung edad 65 pataas.

Itinuturing ng mga eksperto na ang head injury, nabaleng buto ng braso, sakong at balakang ang maituturing na seryosong injury.

Sinabi ni Physical therapist Aue Wilson na para maiwasan ang pagkadulas o pagkahulog, dapat na ma-maintain ng mga senior citizen ang kanilang balanse sa pamamagitan ng pag-e-ehersisyo.

Ang pagsasanay ng Chinese martial arts na ‘taichi’ ay makakatulong sa maayos na balanse ng katawan.

Maging ang strength training ay mahalaga lalo na sa mga nagkakaedad na at hindi dapat na nawawala ang abilidad sa pagkilos.

Iwasan rin ang mga posibleng trap sa bahay para ligtas ang pagkilos, lagyan rin ng maliwanag na tape ang baitang ng hagdanan, alisin ang mga basahan para maiwasan ang pagkadulas, dagdagan ang ilaw papunta sa bathroom at lumabas-labas para hindi lang babad sa bahay. (Juliet de Loza-Cudia)