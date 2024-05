Ipinag-utos na ng Department of Interior and Local Government (DILG) ang pagtatanggal ng police power kay Bamban, Tarlac Mayor Alice Guo.

Ito ay matapos ang kwestiyunableng nationality nito at ang kahina-hinalang koneksiyon sa mga ilegal na aktibidad ng Philip-pine Offshore Gaming Operators (POGO) sa kanyang nasasakupan.

Ayon kay DILG Secretary Benjamin Abalos Jr., binigyan na niya ng direktiba ang National Police Commission (Napolcom) para sa withdrawal ng police power ng alkalde.

“Local officials have supervision over the police so ang gagawin namin ngayon I have instructed the Napolcom to initiate pro-ceedings for the withdrawal of the mayor’s deputization, ibig sabihin nito pagkatapos ng imbestigasyon na ito with sufficient grounds we would withdraw the deputization of Mayor Guo as the consequences of the privileges attached dito are revoked imme-diately including its control and supervision of its local police,” pahayag ni Abalos sa isinagawang press briefing sa Camp Crame kahapon.

Matatandaang inirekomenda ng DILG sa Ombudsman ang preventive suspension sa alkalde kasabay ng pagbuo ng Special Task Force dahil walang kakayahan ang DILG upang tingnan ang umano’y kaugnayan niya sa POGO hub sa kanyang bayan. (Edwin Balasa)