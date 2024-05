Itinalaga ni Pope Francis si Filipino Cardinal Luis Antonio Tagle bilang kanyang espesyal na sugo sa National Eucharistic Congress sa Estados Unidos, ayon sa ulat ng CBCPNews.

Nabatid na inanunsiyo ng Vatican ang pagkakatalaga kay Tagle noong nakaraang Sabado kung saan gaganapin ang event mula Hulyo 17 hanggang 21.

Ipagdiriwang ni Tagle ang pro-prefect ng Dicastery for Evangelization na closing mass ng 10th National Eucharistic Congress sa Indianapolis, Indiana.

Tinawag naman ni Archbishop Timothy Broglio, presidente ng US Conference of Catholic Bishops (USCCB) ang appointment ni Tagle bilang espesyal na sugo ng papa na isang “gift to the Eucharistic Congress.”

Sa isang press release ng USCCB, sinabi ni Broglio na ang malalim na koneksyon ni Tagle para sa apostolic mission na nakaugat sa Eukaristiya ay tiyak na magkakaroon ng inspirasyon sa lahat ng dumadalo sa Kongreso.

Binigyang-diin din niya na kilalang-kilala ni Tagle ang US mula nang makakuha siya ng doctorate in theology sa Catholic University of America noong 1991.

Ito ang magiging unang Pambansang Eucharistic Congress sa mahigit kalahating siglo at isang mahalagang kaganapan sa tatlong taong Pambansang Eucharistic Revival. (VP)