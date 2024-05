Suportahan kaya ng mga faney? Alexa Ilacad ‘laglag’ sa pelikula ni KD Estrada

Mapapanood na sa isang first full-length film ang Star Magic artist na si KD Estrada.

Kasama si KD sa pelikulang ‘Fruitcake’ na pinagbibidahan din nina Joshua Garcia, Heaven Peralejo, Enchong Dee, Empoy Marquez, Jane Oineza, Kaila Estrada, Queenay Mercado, at Victor Anastacio.

Kahit baguhan sa paggawa ng pelikula ay mainit naman siyang tinanggap ng mga kasamahan niya sa pelikula na first time rin niyang makatrabaho.

Samantala, ito rin ang unang big project ni KD na hindi kasama ang kanyang ka-love team na si Alexa Ilacad since lumabas sila ng ‘Pinoy Big Brother’.

Pero ayon kay KD, para rin daw ito sa ikakagaling din daw niya, kaya okey lang daw na minsan ay hindi niya kasama si Alexa.

“I think doing solo projects naman is good for my growth as an artist,” sey niya sa naganap na fancon at mediacon ng pelikula sa Starmall San Jose Del Monte, Bulacan.

Pero kahit nga solo lang si KD sa naganap na fancon at mediacon ay todo ang hiyawan sa kanya ng mga tao at halos nagpupumilit sila para lang makalapit sa binata.

Pero suportahan kaya ng mga faney ang pelikulang ito ni KD dahil wala sa cast si Alexa

Well…

Naku, sana ay magkasama na sila ni Alexa sa isang full-length film dahil ang unang pelikula nila na ‘Toss Coin’ ay isang micro film lang, ha!

‘Yun na!