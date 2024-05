Shohei Ohtani kumana ng walk-off hit sa 10th

SUMAKAY ang Los Angeles Dodgers sa walk-off hit ni Shohei Ohtani sa 10th inning para itakbo ang 3-2 win laban sa Cincinnati Reds Linggo ng gabi (Lunes sa Maynila).

Ito rin ang unang walk-off hit ng $700-million slugger sa Dodgers, at una niyang game-ending hit sa loob ng halos apat na taon, may two outs na sa 10th, pinaglayag ni Ohtani ang fastball ni Reds closer Alexis Diaz papunta sa kanang bahagi sa Chavez Ravine para paiskorin si Jason Heyward. Binuhusan ng tubig ng dalawang teammates ang Japanese star habang halos mayanig ang Dodger Stadium sa hiyawan ng 52,656 crowd.

“I was looking to just put the ball in play, so I’m glad it worked out well,” ani Ohtani sa pamamagitan ng interpreter, humugot muna ng one-out walk si pinch-hitter Will Smith sa LA, fly out si Mookie Betts bago sumalang sa plate si Ohtani.

Noong Huwebes, namigay ang Dodgers ng Ohtani bobblehead doll dahilan ng napakahabang traffic jams sa labas ng stadium, nagkagulo pa sa gates nang maubos ang giveaways isang oras bago ang first pitch. (Vladi Eduarte)