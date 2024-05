Samantha Catantan, Erika Dy magkukuwento sa PSA Forum

GIRL power ang edisyon ng Philippine Sportswriters Association Forum ngayong Martes, May 21, sa conference hall ng Rizal Memorial Sports Complex.

Bisita sa 10:30am session sina Olympic-bound fencer Sam Catantan, Samahang Basketbol ng Pilipinas executive director Erika Dy, Gilas Pilipinas women’s coach Pat Aquino at Gilas Pilipinas women’s U-18 mentor Julie Amos.

Dumating mula US nitong Lunes si Catantan at ibabahagi ang preparasyon niya sa Paris Olympics bilang unang fencer na nag-qualify sa Games sa nakalipas na 32 taon, hihimayin naman ng SBP at Gilas ang kampanya ng women’s squad sa SEABA U-18 Women’s Championship sa Thailand sa May 24-26. Ang winner sa torneo ang kakatawan sa SEABA sa FIBA Asia U-18 Championship for Women 2025.

Ang women’s team ay binubuo nina Naomi Panganiban, Gabby Ramos, Alyssa Rodriguez, Jolzyne Impresso, Margaret Villanueva, Ava Fajardo, Aubrey Lapasaran, Sophia Canindo, Ashley Abong, Tiffany Reyes, Venice Quinte at Margarette Duenas.

Ang Forum na hatid ng San Miguel Corp., PSC, POC, Milo, Smart/PLDT at ArenaPuls ay naka-livestream sa fb.com/PhilippineSportswritersAssociation at naka-share sa Radyo Pilipinas 2 Facebook page. (Vladi Eduarte)