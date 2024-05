Residente binaril ng sikyo sa bitbit na pangkonstruksyon

Tinutugis ngayon ng pulisya ang security guard ng isang subdibisyon nang barilin nito at mapatay ang isang residente sa lugar matapos silang magtalo sa bitbit na construction materials ng huli sa Bacoor City, Cavite Linggo ng umaga.

Dead on the spot ang biktima na si alyas Richard, binata, manager at residente sa Villa Felicia Subdivision, Brgy. Bayanan, Bacoor City Cavite dahil sa tama ng bala sa ulo.

Tumakas naman ang suspek na si alyas Rudy, 53, Officer-in-charge (OIC)/Security Guard ng Star Matrix Security Agency na nakadestino sa Villa Felicia Subdivision, Bacoor City, Cavite.

Sa ulat, papasok ang biktima sa main road ng Villa Felicia subdivision sa Brgy. Bayanan, Bacoor City, Cavite sakay ng puting Mazda 323 Sedan na may plakang UMA 374 alas-9:10 kamakalawa ng umaga nang parahin siya ng suspek at sitahin hinggil sa karga nitong mga construction materials.

Nagkaroon umano ng mainitang pagtatalo ang dalawa hanggang sa barilin ng suspek ang biktima sa ulo ng dalawang beses gamit ang kanyang issued firearm na nagresulta sa agarang kamatayan ng biktima.

Matatapos ang pamamaril, ay tumakas ang suspek dala ang ginamit na baril. (Gene Adsuara)