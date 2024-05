Piolo Pascual pangmalakasan ang akting sa bagong serye

Ang bongga lang na sa unang pagkakataon ay nagpatikim na ang ABS-CBN ng ilang eksena sa bagong serye ni Piolo Pascual, ang ‘Pamilya Sagrado’.

Pasabog nga ang teaser para sa itinuturing na pinakamalaking teleserye ng taon, kung saan makikitang tila ang sosyal-sosyal ng karakter ni Papa P na nakasuot ng black suit and tie.

May isang pasilip din na eksena na kasama ni Papa P sina Kyle Echarri at Grae Fernandez.

Although wala pang detalye sa kung ano ang tatakbuhin ng kuwento, sabik na agad ang mga faney, at nagsabing aabangan talaga nila ang pangmalakasang pag-arte ni Piolo.

Kuwento pa ng aktor, malaki ang pasasalamat niya sa ABS-CBN dahil isa na namang bigating role ang pinagkatiwala sa kanya.

“You work your way up. If you love what you do, if you think you are skilled enough and you have what it takes to make it big in this business, go for it,” sabi pa niya.

“I’m privileged enough to be given this kind of support from ABS-CBN. I’m nearing my 50s yet you can say that I’m in the best place because there are so many roles na ang sarap gawin ngayon. That keeps me on fire,” dagdag pa ni Papa P.

Bukod kina Piolo, Kyle, Grae, bongga rin talaga ang casting ng serye dahil kasama rin sina Tirso Cruz III, John Arcilla, Shaina Magdayao, Joel Torre, Mylene Dizon, Aiko Melendez, Rosanna Roces, at marami pang iba.

“ABS-CBN is known for always pushing the envelope. For providing the audience something they have not seen, something they have not watched. Something na masasabi nilang ‘ah, ito ‘yung nangyayari sa buhay ko,’” chika pa rin ni Papa P.

Malapit na malapit na ngang mapapanood ang ‘Pamilya Sagrado’ kaya for sure sunod-sunod na pasabog ang ibabagsak nila. (Dondon Sermino)