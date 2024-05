Ikinalungkot ng vice chairperson ng House Committee on Health ang limitadong coverage na ibinibigay ng Philippine Health Insurance Corp. (PhilHealth) sa mga miyembro nito sa kabila ng napakalaki umanong kinikita nito.

Ayon kay AnaKalusugan party-list Rep. Ray Reyes nananatiling malaki ang inilalabas na pera ng mga pas¬yente dahil maliit lamang ang sinasagot ng PhilHealth sa pagpapaospital ng mga miyembro nito.

“Patuloy ang pagtaas ng PhilHealth premiums pero hindi naman ito nararamdaman ng ordinaryong mamamayan. Ang laki ng kita ng PhilHealth pero marami sa ating kababayan ang umaaray dahil halos wala naman nakukuhang benepisyo ‘pag sila ay nangangailangan,” sabi ni Reyes.

Binanggit ng mambabatas na noong 2023, ang PhilHealth ay kumita ng P173.4 bil¬yon mula sa social health insurance pro-gram nito.

“Ang laki pala ng kanilang kita so saan napupunta ang pera? Why is it being warehoused? Bakit natin ito tinitipid at hindi ginamit para matulungan ang ating mga kababayan?” tanong ng solon.

Sinabi ni Reyes na dapat doblehin ng PhilHealth ang pagbibigay nito ng benepisyo sa mga miyembro at hindi lamang ang pagpapalaki nito ng kita.

“Out of pocket spending for patients are too high. If we are going to pursue the essence of universal healthcare, dapat ang out of pocket ng mga miyembro ay less than 25 percent,” sabi ng solon. (Billy Begas)