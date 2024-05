Parehong ‘lukring’: Direk Darryl, Alex posibleng mag-tandem

Nakakatawa ang kuwento ni Direk Darryl Yap tungkol sa naging meeting niya with Sarah Geronimo late last year.

Iyan kasi ang isa sa nahinging update kay Direk Da (pet name ni Darryl) ng ilang press at vloggers nang makausap siya right after ng presscon proper ng latest theatrical movie niyang ‘Seoulmeyt’.

Naghahanap daw kasi si Popstar Royalty ng kakaibang materyal for a future project at agad raw ay siya ang naisip ng mga Viva bosses kaya agad silang pinagharap ni SG (another nickname ni Sarah).

Tatlo raw ang nai-pitch niyang concepts kay Sarah at pagkatapos, “Siguro mga three minutes siyang nakanganga,” natatawang recall ni Direk Da.

Tanggap naman daw niya na hindi pa ready si Sarah sa maaanghang na konsepto niya lalo’t naka-contract pa ito as endorser ng malalaking brands.

“Eh, alam n’yo naman ‘pag sa akin nagtrabaho, magaspang ang words, very raw…,” sey ni Direk Da. “But I’m happy with the opportunity na mapakinggan ni Sarah Geronimo.”

As a self-confessed Popster, hindi raw siya nawawalan ng pag-asa na magiging ready din si SG sa isang konsepto niya balang araw.

When asked naman kung ano na ang update sa third installment ng kanyang Marcos trilogy, ang ‘MAM’ o ‘Mabuhay Aloha Mabuhay’, ang huling dinig daw niya ay baka gawin itong mini series na, imbes na full-length film, para sa isang streaming platform outside Viva.

As for his future projects, isa pa sa narinig daw niyang plano ng Viva ay ang pag-collab-in sila ni Alex Gonzaga na identified sa direktor na si Fifth Solomon.

“Sobrang sabog no’n kasi pareho kaming sira ulo,” natatawang tsika niya. “Given the chance, maybe she’s my next muse.”

By the way, sa May 29 na ang showing ng wapak na balik-tambalan ni Direk Darryl with the KimJe couple (Kim Molina and Jerald Napoles), ang ‘Seoulmeyt’ na 80 percent ay kinunan sa Korea.