BUKOD sa pagdalaw sa puntod ng yumaong aktres na si Susan Roces, ginunita ng pamilya Poe ang ika-2 taong anibersaryo ng pagkamatay ng aktres sa pamamagitan ng gift giving at isang misa.

Kasama sina Senadora Grace Poe, anak na si Nika at ilang kamag-anak sa pamilya Sonora, dumalo sila sa isang misa sa Sanctuario De San Jose sa San Juan City bago nagtungo sa mausoleum ng kanilang pamilya sa Manila North Cemetery upang mag-alay ng bulaklak at magsindi ng kandila.

Si Roces ay nakahimlay sa tabi ng kanyang yumaong asawa na si National Artist Fernando Poe Jr.

Ayon kay Poe, sobrag nami-miss na niya ang pakikipag-usap o kuwentuhan sa aktres na kung saan may kasama itong payo ng isang ina.

“Sa dami ng nangyayari sa ating bansa at sa ating personal na buhay, nami-miss mo ‘yung taong nagbibigay ng tatag at pakiramdam na panatag. We recall with great affection Susan Roces’ meaningful life, her legacy to the entertainment industry, and all she meant to many of us,” ani Poe..

Samantalang ang anak naman ng senadora na si Brian Poe Llamanzares at kanya ding chief of staff at chairman ng FPJ Panday Bayanihan Foundation ay namahagi ng food pack sa 200 pamilya na naninirahan sa sementeryo.

Binigyang-linaw ni Poe na ganito nais ng kanyang ina na ipagdiwang ang kanyang kamatayan.

Si Roces na kilalang Queen of Philippine Movies ay ipinanganak noong Hulyo 28, 1941 bilang Jesusa Purificacion Levy Sonora sa Bacolod, Negros Occidental.

Ang award-winning actress ay nakagawa ng 130 pelikula sa kanyang pitong taong dekada at humakot ng mga major acting award kasama na ang pagiging best actress.

Ang kanyang popularidad ang siyang nagbigay ng kredibilidad sa kanya upang kuning endorser ng iba’t ibang produkto.

Ang huli labas sa telebisyon ni Roces ay bilang si Lola Flora na mahal na mahal ng lahat na ginampanan niya sa loob ng anim na taon sa palabas na Ang Probinsyano,isang action series batay sa kilalang pelikula ni FPJ on 1997.

“Sa isang episode ng Ang Probinsyano, sinabi ni Lola Flora na ang mga pumapanaw nating mahal sa buhay ay nakamasid sa atin sa ating kalungkutan at kasiyahan. Hindi ito siguro para takutin tayo, pero para paalalahanan na laging gumawa ng mabuti sa kapwa gaya ng mga aral na iniwan sa pagmamahal, pananalig at katapangan,” dagdag ni Poe .

Lubos naman ang pasasalamat ni Poe sa lahat ng patuloy na nagmamahal sa kanyang ina.

Naniniwala si Poe na kanila ring nagagamit ang pag-uugali at ideya ini Roces noong nabubuhay pa siya sa kanilang kasalukuyang buhay.