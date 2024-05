Ogie Alcasid, Martin Nievera may matinding collab

Sa Huwebes (May 23) na magaganap ang trade launch ng kompanyang pinamumunuan ni Ogie Alcasid, ang A-Team.

Sey ng singer-songwriter sa kanyang imbitasyon, “TIME TO PARTY WITH UNMATCHED TALENT IN THE FIRST EVER ATEAM TRADE LAUNCH.”

Dagdag pa ni Ogie, “PARTNER WITH US AS WE MOUNT OUR PLANS FOR GREAT CONCERTS AND MUSICALS MAY SWE INTERIORS 23 2024.”

Kasama sa big event na iyon sina Martin Nievera, Vhong Navarro, Jhong Hilario, Amy Perez, Randy Santiago, at si Regine Velasquez-Alcasid.

Sa gabing iyon ia-announce ang mga proyekto ng kompanyang pinamumunuan ni Ogie.

Siyempre, ia-announce na rin ang matinding collaboration nila ng Concert King na si Martin.

Si Ogie at ang A-Team nga ang magpo-produce ng ‘The King 4Ever’ concert ni Martin sa Araneta Coliseum on September 27.

At sa Huwebes nga ay mas marami pang mga matinding announcement si Ogie at ang A-Team, ha!

Wow, so bongga ni Ogie, ha! (Jun Lalin)