Naging plantita sa panaginip

Hindi ako mahilig na magtanim ng halaman sa tunay na buhay, kaya naging curious ako sa kahulugan ng panaginip ko kung saan nagpapatubo raw ako at nagtatanim ng iba’t ibang mga halaman sa bahay ko. May dumating daw na mga kamag-anak at tinanong kung ano-anong halaman ba ang tanim ko, nasagot ko naman daw, pero sa paggising ko ay hindi ko na maalala kung ano ang sinabi ko. May ibig ba itong sabihin? Salamat.

Lenlen

Ang paga-garden sa panaginip ay nagrerepresenta sa freedom mo bilang isang indibidwal, nangangahulugan ito ng growth, renewal, at healing.

Posibleng nasa proseso ka ngayon ng bagong phase sa iyong buhay o kaya naman ay matindi na ang kagustuhan mo this time na baguhin ang iyong sarili o magkaroon ng personal development. Sinasabi ng panaginip mo na mayroon nang bagong simula sa iyong buhay.

Ipinapakita rin ng panaginip mo na nag-e-effor ka ngayon na magkaroon g mga pagbabago sa iyong waking life – pwede ito ay sa relasyon mo sa ibang tao o kaya naman ay sa project na iyong ginagawa.

Maaaring sinasabi ng iyong panaginip na ipagpatuloy mo ang daan na iyong dinadaaan ngayon dahil patungo ito sa kung ano ang gusto mong ma-achieve sa buhay.

Gaya ng paglago ng isang halaman, nangangahulugan din ang panaginip na ito na kailangan mong dumaan sa mga proseso para mas tumibay at lumaki ka pa bilang isang indibidwal.

Pero kung sa panaginip mo, nakita mo na masyado nang malalago ang mga halaman at tila napabayaan na ang mga ito, sinasabi nito na may mga parte sa iyong buhay na kailangan mong bigyan ng atensyon at alaga.

Pwedeng tungkol ito sa relasyon mo sa ibang tao o mga kamag-anak mo na hindi mo na napapansin dahil sa pagiging busy mo sa sarili mo.

Iba-iba rin ang kahulugan ng panaginip na ito depende sa kung ano ang itinatanim mo. Halimbawa, kung mga binhi o buto pa lamang ang iyong tinatamin, nirerepresenta nito ang pag-uumpisa mo ng bagong simula.

Kung mga prutas o gulay naman ang iyong tinatamin, sinisimbolo nito ang kasaganahan at pagpasok pa ng swerte sa buhay mo.

DISCLAIMER: Ang DREAM CATCHER ay nagbibigay lamang ng general information tungkol sa mga kahulugan ng ating panaginip. Wala itong kinalaman sa relihiyon, kulto o anumang ispiritwal na aspekto ng buhay. Sa mga gustong isangguni ang kanilang panaginip, mag-email sa abantedreamcatchers@gmail.com