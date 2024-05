Ikinulong sa Senado si dating Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) agent Jonathan Morales matapos siyang i-cite for contempt dahil sa umano’y pagsisinungaling sa kontroberisyal na “PDEA leaks” na nag-uugnay na ilang personalidad sa ilegal na droga.

Sa pagdinig ng Senate Committee on Public Order and Illegal Drugs, nagmosyon si Senador Jinggoy Estrada na i-cite for contempt si Morales matapos mahuling nagsisinugaling sa pagdinig at agad naman kinatigan ng chairman ng komite na si Senador Ronald “Bato” dela Rosa.

Si Morales ang signatory ng mga leaked document, ang Authority to Operate at Pre-Operation Report ng PDEA na may petsang Marso 11, 2012 laban kay Pangulong Ferdinand Marcos, aktres na si Maricel Soriano at ilan pang indibiduwal.

Bukod kay Morales, ikinulong rin sa detention facility ng Senado si dating National Police Commission (Napolcom) staff Eric “Pikoy” Santiago dahil sa pagsisinungaling din sa komite.

Samantala, pinabulaanan naman ni dating Executive Secretary Paquito Ochoa Jr. na pinahinto niya ang operasyon ng PDEA noong 2012 laban sa mga high-profile na personalidad na sangkot sa ilegal na droga.

Sa mga naunang testimoniya ni Morales sa pagdinig ng komite, sinabi niyang ipinag-utos ni Ochoa na ipatigil ang operasyon noon ni dating PDEA Deputy Director General Carlos Gadapan.

Subalit, itinanggi ni Ochoa na kilala niya sina Gadapan at Morales. Sa pagtatanong ni Senador Ronald “Bato” dela Rosa, chairman ng komite, sinabi rin ni Ochoa na hindi niya nakita ang sinasabing leaked PDEA documents. (Dindo Matining)