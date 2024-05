Mga magsasaka, mangingisda swak sa Gcash, Farm Konekt

Sanın-puwersa ang nangungunang finance wallet na GCash at Farm Konekt upang makapagbigay ng non-collateralized loans para sa mga Pilipinong magsasaka at mangingisda.

Ang naturang programa ay patatakbuhin at pangungunahan ng Fuse Lending, ang lending o credit arm ng kompanya.

Ayon kay Fuse Lending president at chief executive Tony Isidro, ang naturang partnership ay nakahanay sa misyon ng GCash na makapagsilbi sa bawat isang Pilipino saan mang panig ng bansa.

Idinagdag pa niya na pinaiigting ng programang ito ang kanilang dedikasyon na makapagsilbi sa mga Pilipinong magsasaka.

“Farm Konekt’s connections with the farmer groups make them a good on-ground arm for us to better understand the needs of our farmers, who form one of the most important sectors of our economy,” sabi niya.

Ang programa ay nakatakda ring makapagbigay ng akses sa mga magsasaka sa iba’t ibang serbisyo ng GCash app katulad ng GSave at GInsure na maaaring makatulong sa pagpapalago ng kanilang mga ipon at pagsisiguro na ligtas ang kanilang mga pondo.

Ang Farm Konekt ay isang community-based farm management enterprise platform na sumusuri at nagpopokus sa data-driven clustered production upang mapataas at masigurado ang demand ng mga produkto ng mga Pilipinong magsasaka.

Sa kasalukuyan, nakapagtala na ang GCash ng mahigit 11,800 lupa at 11,600 magsasakang kanilang naagapayan gamit ang suporta ng mga users mula sa kanilang in-app sustainability effort na “GForest.”