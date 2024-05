Hindi sumipot ang mga opisyal ng nakaraang administrasyon sa joint hearing ng House Committee on National Defense at Special Committee on the West Philippine Sea kaugnay ng umano’y gentleman’s agreement sa pagitan ni dating Pangulong Rodrigo “Digong” Duterte at China kaugnay ng resupply missions sa Ayungin Shoal.

Sa pagdinig nitong Lunes, sinabi ni Committee on National Defense Vice chairperson at Iloilo Rep. Raul Tupas na inimbita ng komite sina da¬ting Defense Secretary Delfin Lorenzana, dating National Security Adviser Hermogenes Esperon at dating Execu-tive Secretary Salvador Medialdea. Wala ang mga ito sa pagdinig.

Sinabi ni Tupas na nagpadala si Medialdea ng kinatawan at sulat kung saan nakasaad na hindi ito nakadalo dahil mayroon itong lakad na nauna ng naitakda.

Ikinalungkot naman ni Zambales Rep. Jay Khonghun, may-akda ng resolusyon na nagpapatawag ng imbestigasyon sa gentleman’s deal, ang hindi pagdating ng mga opisyal ng Duterte administration. (Billy Begas/Eralyn Prado)