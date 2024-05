Mayor Alice Guo, isang espiya?

Lumalabas na hindi Filipino citizen ang incumbent mayor ng Bamban, Tarlac na si Alice Guo.

Sa kanyang mga sagot sa Senate hearing, napag-alaman na si Guo ay walang record na siya’y napanganak sa bansa at 17 years old na siya nang i-register ang kanyang kapanganakan, at hindi niya alam ang pangalan ng kanyang eskuwela.

Inamin ni Guo na siya’y “home-schooled” o nag-aral lang sa bahay. ‘Di niya sinabi na siya’y nag-aral sa high school at kolehiyo.

Nang tinanong siya nina Sen. Sherwin Gatchalian at Sen. Risa Hontiveros tungkol sa kanyang pagkatao—gaya ng saan siya pinanganak—ang sagot ni Guo ay “di ko po alam.”

Mahiwaga ang katauhan ni Alice Guo.

Sa kanyang mga sagot, parang siya’y may amnesia o isang sakit na nakalimutan niya ang kanyang tunay na pagkatao.

Hindi malayo na si Guo ay isang “sleeper” o isang deep penetration spy. Maaaring inilagay siya ng China upang mag-espiya sa bansa.

Walang record na nagpapakita na siya’y napanganak sa bansa. ‘Di makasagot kung saan siya pinanganak. ‘Di alam ang address kung saan siya tumira noong siya’y bata pa.

Anong maging conclusion mo tungkol kay Guo batay sa mga nabanggit sa itaas? Siya’y isang banyaga.

Parang ngayon lang yata nangyari na ang isang alien o banyaga na nagbalatkayo na isang Pilipino ay nahalal na alkalke ng isang bayan.

Parang ngayon lang din na nangyari ito noong panahon ni Pangulong Digong na– alam naman ng lahat—na madikit sa China.

Isa pang mahiwaga ang pagkatao ay si Michael Yang na inapoint ni Digong na kanyang special economic adviser noong nakaraang administrasyon.

Si Yang ay ‘di marunong magsalita ng Tagalog, Bisaya o English, pero nahirang siyang special economic adviser.

‘Di lang siya naging public official noong panahon ni Digong, si Michael Yang ang nagpakilala sa mga opisyal ng Pharmally na nagsuplay ng mga bilyon-bilyong halaga ng face shields, face masks at iba pang anti-COVID paraphernalia kahit na ito’y may maliit lang na capital.

Ngayong wala na sa puwesto ang kanyang amo at protector na si Digong, si Michael Yang ay nahaharap sa mga kasong kriminal dahil sa diumano’y panlilinlang sa taumbayan.