Martin Nievera todo iyak dahil kay KZ Tandingan

Todo iyak si Martin Nievera nang marinig si KZ Tandingan na awitin ang hit song niya na ‘I’ll Be There (For You)’ sa kanyang Forever Kapamilya contract signing event noong Linggo (Mayo 19).

Bumuhos agad ang luha ni Martin sa simula ng kanta at hanggang sa pagtapos ay emosyonal pa rin siya. Nagpasalamat din siya kay KZ dahil sa pag-awit nito ng kanilang special song.

“KZ, you know how much I love you. I whispered to her. I said, don’t ever leave me. Don’t grow up in other words. Don’t leave the house. I love you, sweetheart,” sabi ni Martin.

Matatandaang naging close ang dalawa noong maging mentor ni KZ si Martin sa X-Factor Philippines, ninong din si Martin sa kasal ni KZ at TJ Monterde.

Samantala, happy din ang Concert King sa performances nina Erik Santos, Darren Espanto, at Bamboo sa kanyang contract signing.

Nakikanta si Martin ng ‘Say That You Love Me’ kina Erik at Darren, habang bilib na bilib naman siya sa rendisyon ni Bamboo ng ‘Be My Lady’.

Solid Kapamilya pa rin nga si Martin nang magkapirmahan ng kontrata kasama ang ABS-CBN big bosses na sina Mark Lopez, Carlo Katigbak, Cory Vidanes, Rick Tan. Present din ang team ng ‘ASAP Natin ‘To’, kung saan isa si Martin sa OG hosts ng show noong 1995.

Panoorin ang Forever Kapamilya contract signing ni Martin sa ABS-CBN Entertainment YouTube channel.

Bongga! (Dondon Sermino)