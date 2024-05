Magka-date nga ba? Kyline Alcantara binalaan kay Kobe Paras

Ang bilis mag-isip ng mga netizen, na dahil sa pareho ang hitsura ng pinost nina Kyline Alcantara at Kobe Paras, inisip na agad nila na magkasama ang dalawa.

May Instagram story si Kobe na tila nasa isang bar siya, at may dalawang glass of wine sa table, with matching bulaklak. Makikita rin ang mga ‘chef’ sa post na `yon ni Kobe.

Sa post naman ni Kyline ay makikita rin ang ganung look, bagamat ibang anggulo naman.

At `yun na nga, kung saan-saan na umabot ang chikahan ng mga netizen tungkol sa mga post na `yon nina Kobe, Kyline.

“Hala are you with Kobe?” tanong ng isang fan.

“I think so, pareho sila nag-story na nasa Helm,” chika naman ng isa pa.

“Bagay sila,” panunukso ng isa.

“Wow mukhang may nagpapa-inspire ngayon kay Ky.”

“Yesss feeling ko hahaha.”

Pero siyempre, may nagwa-warning na agad kay Kyline, ha! Hindi nga kumpleto ang diskusyon kung walang sasalungat sa nararamdaman ng iba.

“If true man ‘yang date niyo ni Kobe. Kami naawa sa’yo. Choose na lang ng ibang guy ‘wag na lang ‘yan or rest muna about love life kung ‘yan lang naman si Kobe. Basta ‘di namin feel ‘yan siya. Hoping mabasa mo tong comment ko. Use your utak please, sayang ka mapunta ka lang sa ganyang lalaki, mas lalo kang pagtawanan ng Legaspi. Dismayado Kami sayo, I thought you’ve learn na regarding your past experience. Please use your utak ha!” ang nakakalokang mensahe ng isa.

Na tinapatan naman ng talak ng isa pang faney na nagsabing “Mas nakakaawa ka sis, nangingialam eh hindi mo naman buhay ‘yan.”

Oh, di ba? Nagsimula lang sa parehong photo na pinost nila, nagtalo-talo na agad ang iba.

Kaloka! (Dondon Sermino)