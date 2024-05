Loisa Andalio biktima ng matinding bashing

Nababash ngayon ang Kapamilya actress na si Loisa Andalio.

Sa panayam kasi sa kanya ng isang entertainment portal ay nasabi niyang ayaw niyang nagta-travel mag-isa at mas gusto niyang mayroong kasama.

“Hindi ko maitindihan ‘yung mga nagso-solo travel… parang ang lungkot. Grabe ‘yung pinagdadaanan talaga siguro nila,” sey niya sa nasabing panayam na ginawan ng art card ng nasabing entertainment portal.

Naging viral ang nasabing art card dahil hindi nagustuhan ng mga netizen ang mga nasabi ng girlfriend ni Ronnie Alonte tungkol sa mga solo travellers.

Ilan nga sa kanila ay naglabas ng sama ng loob sa X (dating Twitter).

Sey nga ng isang netizen ay hindi naman daw batayan ng kasiyahan ang pagkakaroon ng kasama.

“LOISA ANDALIO WALA KANG PAKE. PERA MO TEH? ALONE BUT NOT LONELY.”

“Paano na lang ‘yung nagkakape alone, mall, nood ng sine? So tingin n’ya sa mga ganun pathetic ng life hahahah.”

“I like travelling alone because I can do whatever I want whenever I want without having to consider what someone else wants. Ayoko ng pabigat. Hindi malungkot, kasi walang buraot.”

“Teeh, kanya kanya tayo ng trip sa buhay. At may mga tao talaga na masaya at kuntentong gawin ang mga bagay ng solo lang. Hindi malungkot ‘yun. Liberating pa nga madalas, ei.”

“Sometimes we find peace sa pagiging solo traveller. The fun is may makikilala kang stranger na nagiging friend mo along that journey. ‘Di ba that’s what make it special.”

In all fairness, may mga nag-defend din naman sa Kapamilya actress.

“There is nothing wrong naman sa sinabi ni loisa, hindi ko rin nakikitang pang-aatake. I feel like parang naku-curious s’ya, kase siguro iba yung environment na kinalakihan n’ya, maybe marami syang kasama(friends,family) Or mahilig syang may kasama(extrovert type).”

Sey ng kanyang faney, “Introvert ako pero ‘di naman ako triggered opinyon nya ‘yun eh and hindi natin kontrolado isip ng mga tao just learn the art of deadma.”

Sa ngayon nga ay deadma si Loisa sa mga namba-bash sa kanya.

Well… (Byx Almacen)