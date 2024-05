Kahit mas patok ang Vivamax: Boss Vic ‘di pa rin tatalikuran ang sinehan

Eleven million na ang registered subscribers ng fastest-growing video-on-demand service ng bansa, ang Vivamax.

At promise ng del Rosario siblings na sina Vincent at Valerie na hindi sila titigil sa kakagawa ng mga contents na mapaglilibangan ng mga Pinoys both here and abroad (at pati na rin ng mga suki nilang foreigners, which now comprised about two percent ng 11M subscribers na ‘yon).

Kaya naman hindi rin sila tumitigil sa kaka-discover ng mga new Vivamax stars at sa pagbibigay ng breaks sa mga creatives behind the camera (writers and directors).

Sa side ng mga artista, may ilan na sa mga Vivamax stars ang nakapag-mainstream so to speak. The likes of Angelica Khang, Salome Salvi, and Quinn Carillo (na pawang nasa mga GMA-7 series na). Balita namin, si Azi Acosta na ang next na magko-crossover. Although, of course, gagawa pa rin sila sa Vivamax. But still, may iniwan silang void na siya namang pupunan ng mga new breed na tinatawag.

In fact, during the Vivamax 11M milestone press conference, labing-isang bagong mukha rin ang ipinakilala sa press at sa publiko na siyang mga bagong pagpapantasyahan sa Vivamax.

They include Dyessa Garcia, Rica Gonzales, Christy Imperial, Arah Alonzo, Vern Kaye, Athena Red, Alessandra Cruz, Jenn Rosa, Candy Veloso, Mariane Saint, and Skye Gonzaga.

At dahil patuloy lang ang grind ng Vivamax, patuloy rin silang nakakatulong sa pag-usad pa rin ng Philippine entertainment industry. Kaya naman deadma lang sila sa bashing.

But at some point, natanong ang magkapatid na del Rosario kung kino-consider na ba ng Viva topman na si Boss Vic del Rosario na mag-focus na lang sa mga streaming platforms given na hindi pa rin umaarangkada ang mga theatrical projects (maliban na lang ‘pag MMFF).

“No. Never,” sagot ng Studio Viva boss na si Val del Rosario. “In fact, we have an upcoming project for theatrical na medyo risqué din. Susubukan namin. Try lang ng try.” (Anna Pingol)