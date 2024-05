June Mar Fajardo ‘napapagalitan’ dahil sa sobrang pagngiti sa laro

SA tindi ng dominasyon ni San Miguel Beer center June Mar Fajardo sa Game 2 ng PBA Philippine Cup semis, tinatawanan na lang niya ang mga ipinambara ng Rain or Shine.

Apat na puntos lang sa first half, nagwala ang 6-foot-10 center sa third quarter nang ilista lahat ang 18 points pa niya nang magsimulang kumalas ang Beermen at ang 53-45 edge sa break ay namaga sa 88-71 papasok ng fourth.

Natahimik na muli ang gatilyo ni Fajardo sa fourth, pero sapat na ang lead para kolektahin ng SMB ang 106-89 win at 2-0 lead sa best-of-seven series.

Sa tindi ng pambu-bully sa bigs ng Elasto Painters sa third quarter, nahagip ng camera si June Mar na tinatawanan lang si Beau Belga.

Inaatrasan ni Fajardo si Big Beau, iikutan at ayun, nasa bunganga ng rim na ng MOA Arena ang bola.

Sa postgame press conference, sinabi ng seven-time MVP na hindi raw niya napansin na napapatawa na pala siya.

“Gusto ko lang i-enjoy kasi nasa semis tayo,” rason niya. “Minsan kasi, ‘pag masyado kang seryoso, nagiging tentative tayo.”

Nag-e-enjoy lang siya, pero alam din na kailangang mag-seryoso sa laro.

“Paano ka magse-seryoso, nakatawa ka,” nakangiti ring salo ng katabi niyang si head coach Jorge Gallent.

May sundot pa si June Mar.

“Lagi nga ako pinapagalitan kasi lagi daw ako nakangiti, hindi ako nagse-seryoso. Pero seryoso naman ako. Basta na lang ‘yun lumalabas. Next time, seryoso.” (Vladi Eduarte)