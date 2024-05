John Paul Gomez, Michael Concio, Jr. sasagupa sa 2024 Hanoi GM Chess

NAKATAKDANG tumulak ng piyesa sina Grandmaster John Paul Gomez at International Master Michael Concio, Jr. sa magaganap na Hanoi GM Chess Tournament 2024 na lalaruin sa Hoan Kiem Hanoi, Vietnam na magsisimula ngayong Martes.

Paniguradong mapapalaban ang mga Pinoy woodpusher na sina Gomez at Concio laban sa walo pang tigasing kalahok sa event na may 10-player single round robin format.

Kasali sa nasabing chess tournament sina GM Novendra Priasmoro ng Indonesia at GM Tuan Minh Tran ng Vietnam na top 2 seed.

Ang iba pang kasali ay sina IM Lou Yiping ng China, Vietnamese CM Khuong Duy Dau, Indonesian IM Azarya Jodi Setyaki, IM Prin Laohawirapap ng Thailand at Indian FM Varun Gampa Aditya at S Harshad.

Ipatutupad ang nine rounds Swiss System habang may 90 minutes plus 30 seconds increment per move ang format ng orasan kaya tiyak na dikdikan sa isipan ang mga chesser na kasali.

Samantala, sina FM Christian Gian Karlo Arca, CM Ivan Travis Cu, IM Ricardo De Guzman at IM Angelo Young ang mga pambato ng Pilipinas sa Hanoi IM Chess Tournament. (Elech Dawa)