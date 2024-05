Inabangan sa event: Ex ni Bea Alonzo ‘quiet’ lang

Um-attend kami sa mWell event sa Grand Hyatt kung saan nagkaroon ng unveiling sa many first sa kanilang health and wellness mega app.

Star-studded ang event na iyon at nagkita namin sina Martin Nievera, Ogie Alcasid, Regine Velasquez-Alcasid, Dra. Vicki Belo, Dr. Hayden Kho, Iza Calzado, Isko Moreno, at iba pa.

At nang napaalis na kami, nakita namin ang ex ni Bea Alonzo na si Dominic Roque, ha!

Hindi na kami lumapit kay Dominic para tsumika dahil sabi ng katabi namin, “Kanina pinagkaguluhan siya ng mga TV crew, nagtanong sila, pero parang hindi naman sumagot si Dom, eh.”

So iwas din si Dominic sa mga intrigang tanong, ha!

Anyway, mukhang okey naman si Dominic dahil palagi siyang nakangiti sa mga taong lumalapit sa kanya sa mWell event, ha!

Bongga! (Jun Lalin)