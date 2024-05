Hindi feel ang isa’t isa? Daniel Padilla, Enrique Gil ginawan agad ng intriga

Kaloka rin ang mga Era o intrigERA, ha!

Aba, hindi pa man sumasalang sina Daniel Padilla, Enrique Gil sa bagong serye ng Star Creatives TV ng ABS-CBN Studios kung saan makakasama nila sina Richard Gutierrez at Ian Veneracion ay may gumagawa na kaagad ng intriga.

May narinig kasi kami na hindi raw feel nina Daniel at Enrique ang isa’t isa.

Tsika lang naman iyon ng iba at hindi naman nagsasalita sina Daniel at Enrique.

Ang narinig nga namin, tinanong na raw ng mga taga-Star Creatives TV si Daniel kung may problema ba ito kay Enrique at ang sagot daw ng ex-boyfriend ni Kathryn Bernardo ay walang problema sa kanya to work with the boyfriend (?) of Liza Soberano.

So kung ganun naman pala, kailangang tumigil na ang mga Era sa isyu nila, ‘noh?!

Anyway, maganda nga na marami ang interesado, excited sa seryeng pagsasamahan nina Daniel, Enrique, Ian, at Richard, ha

Ang bongga nga naman kasi ng proyektong iyon.

Sabi nga ng Kapamilya fans, napaka-big ng seryeng ‘yon, ha!

Pagsama-samahin ba naman sina Daniel, Enrique, Ian, at Richard kaya naman talagang pasabog ang proyektong iton, ‘noh?!

So bongga nga raw.

Tama ba ang narinig namin na next week ay may pitching na ang Star Creatives TV sa apat na bida ng seryeng iyon?

Kailan naman kaya sila magkakaroon ng official announcement?

Well, sana sure dahil sobrang dami na ring excited para sa seryeng ‘yon, ha!

‘Yun na!