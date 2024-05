Haplos, hawak ni Alden Richards kay Kathryn Bernardo, iba na ang dating

Ilang araw na ring trending sa X at iba pang social media platforms ang KathDen.

At inabangan talaga ng netizens ang announcement ng bagong movie nina Kathryn Bernardo at Alden Richards na ‘Hello, Love, Again’ nitong Linggo ng gabi sa online world.

Matiyagang tumutok sa online ang fans para updated sila sa sisimulang pelikula ng KathDen.

Nagpaulan ng kilig worldwide sina Kath at Alden. Kapansin-pansin kasi ang sweetness at closeness ng dalawa, ha!

Hindi rin nakaligtas sa mapanuring mga mata ng fans ang maya’t mayang paghaplos at paghawak ng Kapuso aktor sa braso, kamay, likod, at bewang ng Asia’s Phenomenal Superstar.

Komento ng mga fan, parang komportable na raw si Alden kapag katabi ang kanyang ‘Joy’ (pangalan ni Kath sa pelikulang ‘Hello, Love, Goodbye’ at ‘Hello, Love, Again’).

Pansin din ng netizens na tila sanay na sanay na raw si Kathryn sa pagiging touchy ni Tisoy sa kanya.

Marami tuloy ang naghinala na mukhang malalim na nga raw ang relasyon ng KathDen. Umaasa ang mga faney na bago matapos ang shooting ng part 2 ng ‘Hello, Love, Goodbye’ sa Canada ay umamin na raw ang dalawa sa kanilang relasyon. May ganun?

Advance talaga mag-isip ang netizens. Pero hindi lahat ay naniniwala na may relasyon na ang dalawa.

Marami rin ang nagkokomento na for publicity lang daw ang pinapakitang closeness ng dalawang bida sa pelikulang ipo-produce ng ABS-CBN Film Productions (Star Cinema) at GMA Pictures. Kaloka!

Samantala, ngayon pa lang ay excited na ang KathDen at solid fans nina Kath at Alden sa November 13 para suportahan ang pagpapalabas ng reunion movie ng dalawa after 5 years.

Abala na sila sa pag-o-organize ng mga block screenings.

‘Yun na!