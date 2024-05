Tanggal na si Senador Juan Miguel Zubiri bilang Senate president, kasama na ang ibang lider ng Senado, ilang araw bago ang sine die adjournment ng Kongreso.

Kasamang naalis sa puwesto sa sinasabing kudeta sina Senate President Pro-Tempore Loren Legarda at Majority Leader Joel Villanueva.

Pumalit bilang Senate president si Sen. Francis “Chiz” Escudero, Senate president pro-tempore naman si Senador Jinggoy Estrada at majority leader si Senador Francis Tolentino.

Unang nilabas ng Politiko_Ph ang sinasabing kudeta sa Senado matapos makakuha ng 15 senador ang kampo ni Escudero para mapatalsik si Zubiri.

Sa pinakahuling ulat, ang mga sumuporta kay Escudero bilang bagong Senate president ay sina Senador Cynthia Villar, Mark Villar, Grace Poe, Ramon “Bong” Revilla, Jr. Tolentino, Estrada, Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano, Christopher “Bong” Go, Robin Padilla, Imee Marcos, Manuel “Lito” Lapid at Raffy Tulfo.

Sa pagbubukas ng sesyon nitong Lunes, nagbitiw sa puwesto si Zubiri at inamin na “heartbroken” siya sa pangyayari.

“I failed to followed instructions to the powers that be,” paliwanag pa niya, bagama’t hindi tinukoy kung si Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ang nagpasibak sa kanya.

Hindi rin niya kinumpirma kung may kinalaman sa “PDEA leaks” ang pagkakatanggal niya sa puwesto matapos makaladkad ang pangalan ni Pangulong Marcos na umano’y gumagamit ng ilegal na droga.

Itinanggi naman ni Escudero na may kinalaman ang Malacañang sa pagpapalit ng liderato ng Senado.

Nagbitiw na bilang chairman ng Committee on Accounts si Senador Nancy Binay at pinalitan ni Alan Peter Cayetano. Nag-resign na si Senador Sonny Angara bilang chairman ng Senate committee on finance at pinalitan ni Sen. Poe. Inaasahang babalasahin ang mga committee chairmanship, pati na ang komite ni Sen. Dela Rosa na siyang nanguna sa imbestigasyon sa “PDEA leaks.” (Dindo Matining)