Donny Pangilinan, Belle Mariano hiwalay ng mga lakad

Ramdan sa online world ang sepanx o separation anxiety sa DonBelle Bubblies, tawag sa fans nina Donny Pangilinan at Belle Mariano, matapos mag-ending ang hit serye ng dalawa na ‘Can’t Buy Me Love’.

Hindi na raw kasi madalas magkasama ang mga idolo nila.

Gaya nitong weekend, spotted sa isang resort si Donny kasama ang kanyang pamilya at mga kaibigan. Nag-post pa sa kanyang Instagram story ang binata ng photo niya na nakalublob sa dagat kasama sina Kara Pangilinan at Mikel Godinez.

“Happiness is a dive weekend with family,” ang caption ni Donny sa kanyang IG story.

Samantala, pinagkaguluhan naman si Belle sa Bicol nang pangunahan ng aktres sa ang performance sa ‘Magayon Festival Celebration’ kasama ang iba pang Kapamilya stars sa Ayala Malls Legazpi, Albay nitong Sabado.

Bongga ni Belle ha, full support ang fans nila ni Donny sa kanya mula sa airport hanggang sa The Marison Hotel kung saan sila nag-stay nina Jake Cuenca, Chie Filomeno, Alexa Ilacad, at Gello Marquez. Hanggang sa hotel nga nila ay may mga fans with matching banners pa naghintay sa kanya.

Sa sobrang saya nga ni Belle, bonggang performances ang isinukli niya sa mga uragon fans.

Samantala, hoping ang DonBelle fans na sana hindi na raw magtagal pa ang sepanx nila.

Miss na miss na talaga nilang makitang magkasama ang magka love team. Sabik na sabik na raw sila sa ayuda from Donny at Belle.

Hindi sila sanay na hiwalay ng mga lakad ang DonBelle, ha!

‘Yun na! (Ogie Rodriguez)