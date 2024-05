Dolly Grace Verzosa, SGA parating na ‘tagapagligtas’

MAAARI nang makakuha ng mas maaasahang balibolista ang Strong Group Athletics, na pinamunuan ni Dolly Grace Verzosa, oras na mapasakamay ang No. 1 pick sa gaganaping kauna-unahang Premier Volleyball League (PVL) Rookie Draft sa Hulyo 6.

Tangan ang pinakamasamang rekord sa nagdaang PVL All-Filipino Cup nang mangulelat sa team standings sa 0-11 kartada, hawak ng Strong Group ang 40 porsiyentong tsansa na makuha ang top pick na tinitignang isa kina first UAAP Rookie-MVP Mhicaela “Bella” Belen at Alyssa Solomon ng 86th season women’s volleyball champion na National University (NU) Lady Bulldogs, sakaling ianunsyo nila ang pagpasok sa Rookie Draft.

Ang proseso ng draft ay magbibigay-daan sa mga miyembrong koponan na pumili ng mga manlalaro na hindi pa nakalaban sa liga, na ang pagkakasunud-sunod ng pagpili ay natutukoy sa pamamagitan ng lottery para sa unang round at isang reverse ranking batay sa mga nakaraang AFC standings para sa mga susunod na round.

“Drafts are the great equalizer in pro leagues. This season, we will hold our first-ever draft with guidelines influenced by some of the top leagues in the world,” pahayag ni PVL commissioner Sherwin Malonzo.

Sakaling makuha ng Strong Group ang top pick ay maaaring matulungan ang dating Jose Rizal University (JRU) Lady Bomber na si Versoza, na tumatayong team captain, na may kabuuang 76 atake para sa 24th place sa PVL scoring.

Nakatakdang magkaroon ng draft lottery pick para sa mga kulelat na koponan sa katatapos lamang na AFC, na pinagkampeonan ng Creamline Cool Smashers. Ang mga koponan mula sa 12th hanggang 9th place na Strong Group, Capital1 Solar Energy Spikers, Galeries Tower Highrisers at Farm Fresh Foxies ang nakalinyang makakuha ng top four picks sa sinumang amateur volleyball player na papasok sa liga.

Tanging ang huling apat na koponan ang magiging parte ng lottery pick, habang ang No.b5 pick ay siguradong mapupunta sa No. 8 na NXLed Chameleons, ika-anim sa No. 7 na Akari Chargers, 7th pick sa ika-anim na puwesto na Cignal HD Spikers, at ang eighth pick para sa No. 5 finisher na PLDT High Speed Hitters. Mapupunta naman ang huling apat na picks sa semifinalists na No. 4 Chery Tiggo Crossovers, No. 3 Petro Gazz Angels, No. 2 Choco Mucho Flying Titans at ang huli sa eight-time champions na Creamline.

Nakatakda ring magkaroon ng two-day Rookie Draft Combine sa Hunyo 25-26 na naglalayong sukatin at alamin ang mga pisikal na aspeto, medikal, interviews, athletic tests, scrimmages, na babantayan ng mga coach at official upang malaman ang eksaktong height, weight, wingspan, at iba pa na titignan ang vertical jumps, shuttle runs at flexibility assessment gayundin ang skills mula sa spiking, blocking, serving, receiving, setting at digging.

Bubuksan ang naturang aplikasyon para sa mga 21-anyos hanggang Disyembre 31, na hindi nangangailangan ng paglalaro sa collegiate o anumang kuwalipikasyon sa pag-aaral. Maging ang mga Filipino-foreign players na aplikante ay hinihingan ng Philippine passport bago ang deadline sa Mayo 31.

“We are hoping for a huge turnout for the inaugural class of the PVL draft. This is an exciting moment for our league as we take a significant step forward in elevating the level of competition and providing more opportunities for talented athletes,” wika ni Malonzo. “We look forward to seeing the new talent that will emerge and make their mark in the PVL.” (Gerard Arce)