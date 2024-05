‘Delulu’ sa kahirapan?

It’s all in the mind nga lang kaya ng mga Pinoy ang kahirapan sa Pilipinas, gaya ng paniwala ng mismong opisyal na sinusuwelduhan ng gobyerno para magbigay ng payo kung papaano buburahin ang pagiging isang-kahig, isang-tuka na mga utaw?

Pero bago natin pag-usapan ang kahirapan, parang walang maghihirap sa mga buraot na taga-Bureau of Immigration dahil sa dami ng mga raket na naglalabasan tungkol sa trabaho nila.

Mula sa pag-e-escort ng mga kulokoy na mga dayuhan at mga Pinoy na gustong pumuslit palabas at papasok ng bansa, may “pastillas” scam pa, at iba pang raket, ngayon naman eh nakakaladkad ang BI, sa tourist visa palit student visa.

Ang sistema na sumingaw sa Kongreso, ang mga Tsekwa na nasa Pilipinas na mapapaso na ang tourist visa, puwedeng magpapalit ng student visa para hindi paalisin sa Pilipinas. Bakit kaya ayaw nilang umalis?

Kung totoo at hindi gawa ng mga “marites” ang umano’y palit-visa raket, baka may mga unibersidad at kolehiyo rin na sangkot sa kalokohan dahil kailangan na naka-enroll ang Tsekwa para mabigyan sila ng student visa kahit hindi nila pasukan ang klase.

May werpa ang BI na mag-convert ng naturang visa sa ilalim ng Executive Order 285 na ginawa noon administrasyong Estrada. Kaya rerepasuhan daw ito ng mga mambabatas kung kailangang ipabasura.

Ang kapansin-pansin ngayon sa ‘Pinas, lumalabas na mga Koreano ang pinakamaraming turistang dayuhan sa bansa na dumating, pero ang mga Tsekwa ang palaging nababalitang sumasabit sa mga kalokohan.

Mayroon kayang mga Tsekwa na botante sa Bamban, Tarlac? Ang nanalo kasing mayor doon na si Alice Guo, na pinaghihinalaang Tsekwa pero iginigiit na Pinoy siya, nanalo kahit hindi raw kilala roon. Amazing!

Samantala, tumaas ang kilay ng ilang ayudanatics nating kurimaw sa lumabas na balita tungkol sa sinabi raw ng isang tagapayo ng gobyerno laban sa kahirapan na “haka-haka” lang–na hindi na rin nalalayo sa kahulugan ng “delulu” o ilusyon–ang antas ng kahirapan sa Pilipinas.

Hirit tuloy ng mga kurimaw, kung haka-haka lang ang kahirapan, aba’y dapat na raw umalis sa puwesto ang opisyal dahil wala pala siyang kailangan gawin o ipayo pagdating sa pagtapos ng kahirapan kasi nga eh haka-haka lang naman.

Ang isa sa mga pinagbasehan ng opisyal, ang dami ng sasakyan sa lansangan, at dami ng mga tao na lumalapang sa mga tsibugan sa mall. Para bang gusto niyang sabihin, kung totoo ang kahirapan, bakit nagkakanda-trapik sa mga kalsada sa dami ng sasakyan at laging sangkatutak ang mga utaw na nasa mall?

Kung pagbabatayan ang datos ng gobyerno o ng Philippine Statistics Authority (PSA) tungkol sa antas ng kahirapan, mula sa 23.7% o 26.14 milyon Pinoy na purdoy noong 2021, natapyasan ito sa 22.4% o 25.24 milyon noong 2023.

Sa datos na ‘yan ng mismong sangay ng gobyerno at mga survey na milyones katao ang nagsasabing mahirap sila at nakaranas ng gutom, malalaman kung sino ang talagang delulu sa isyu ng kahirapan ng mga Pinoy. Tandaan: “Bata mo ko at Ako ang Spy nyo”